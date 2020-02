US-Anleihen steigen wieder kräftig - Zehnjahres-Rendite fällt auf Rekordtief

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Dienstag nach einem zögerlichen Start ihre Rally vom Vortag fortgesetzt. Nach wie vor dominierten Sorgen über die zunehmende internationale Ausbreitung des Coronavirus und die negativen Folgen für die Weltwirtschaft. Anleger mieden daher erneut die risikoreichen Aktienmärkte und wandten sich den Staatsanleihen zu, denn diese gelten in unsicheren Zeiten als vergleichsweise sichere Häfen.

Zweijährige US-Anleihen legten um 3/32 Punkte auf 100 11/32 Punkte zu und rentierten mit 1,20 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 8/32 Punkte auf 101 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,16 Prozent. Richtungsweisende zehnjährige Staatsanleihen legten um 12/32 Punkte auf 101 18/32 Punkte zu und rentierten mit 1,33 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren rückten um 25/32 Punkte auf 104 17/32 Punkte vor. Ihre Rendite fiel damit auf 1,80 Prozent.

Zwischenzeitlich war die Rendite für die zehnjährigen US-Staatsanleihen, die als weltweit wichtigster Schuldtitel gelten, bis auf ein Rekordtief von 1,3055 Prozent gefallen. Damit beschleunigte sich die seit Ende 2019 anhaltende Talfahrt der Rendite. Anfang des Jahres hatten sich Anlagen in die Zehnjährigen noch mit rund 1,9 Prozent rentiert. Vor einem Jahr hatte die Rendite sogar noch bei knapp 2,8 Prozent gelegen./ck/zb