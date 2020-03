US-Anleihen überwiegend fester - Langläufer im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag im Handelsverlauf mehrheitlich zugelegt. Lediglich in der langen Laufzeit gaben die Notierungen nach. Die kürzer laufenden Staatspapiere profitierten indirekt von zahlreichen Kaufprogrammen führender Notenbanken. Zuletzt hatten unter anderem die Europäische Zentralbank und die japanische Notenbank den Kauf von weiteren Staatsanleihen angekündigt.

Auch in den USA reagiert die politische Führung zunehmend auf die Coronakrise und versucht mit Maßnahmen die wirtschaftlichen Folgen einzudämmen. US-Präsident Donald Trump hatte ein vom Kongress beschlossenes milliardenschweres Hilfspaket in Kraft gesetzt. Die darin vorgesehenen Maßnahmen sollen rund 100 Milliarden US-Dollar kosten.

Zweijährige Anleihen legten um 4/32 Punkte zu auf 101 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,46 Prozent. Fünfjährige Anleihen gewannen 15/32 Punkte auf 102 3/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 0,69 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 10/32 Punkte auf 103 6/32 Punkte nach oben. Sie rentierten mit 1,16 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren verloren 6/32 Punkte auf 104 22/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 1,80 Prozent./jkr/edh/fba