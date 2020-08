US-Anleihen: Überwiegend Kursgewinne zu Handelsbeginn

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch überwiegend gestiegen. Der Markt bleibt weiterhin durch Unsicherheit geprägt.

Die USA haben geplante Gespräche mit China zur Überprüfung der erzielten Fortschritte seit dem Abschluss eines Teilhandelsabkommens im Januar bis auf Weiteres abgesagt. Mit Blick auf die Coronavirus-Pandemie, die ihren Ursprung um den Jahreswechsel in China genommen hatte, sagte US-Präsident Donald Trump: "Ich will jetzt nicht mit ihnen verhandeln. Nach dem, was sie diesem Land und der Welt angetan haben, will ich jetzt nicht mit China sprechen."

Die US-Notenbank veröffentlicht im Verlauf das Protokoll ihrer jüngsten Sitzung. Nach Einschätzung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) dürfte die Sorge zum Ausdruck kommen, dass neue Infektionen die konjunkturelle Erholung in den USA gefährden könnten. Zudem hätten in den letzten Wochen Fed-Vertreter mehrfach darauf hingewiesen, dass die Geldpolitik an Grenzen stößt und nun die Fiskalpolitik nochmals gefordert sei.

Zweijährige Anleihen verharrten bei 99 31/32 Punkten. Sie rentierten mit 0,139 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 99 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,266 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 6/32 Punkte auf 99 23/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,649 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 22/32 Punkte auf 100 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,367 Prozent./jsl/bgf/he