US-Anleihen verlieren leicht im frühen Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Donnerstag im frühen Handel etwas gesunken. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) fiel um 0,11 Prozent auf 131,98 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Anleihen betrug 1,63 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer leichten Gegenreaktion, nachdem die Kurse am Vortag noch gestiegen waren. Insgesamt lief der Handel in eher ruhigen Bahnen. Ein stärker als erwartet ausgefallener Anstieg der Einfuhrpreise in den USA im März konnte die Kurse zum Handelsauftakt nicht nennenswert bewegen.

Im weiteren Handelsverlauf rückt die amerikanische Geldpolitik stärker in den Mittelpunkt. Es äußern sich der Präsident der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, und sein Stellvertreter Richard Clarida. Am Abend wird außerdem der Konjunkturbericht der US-Notenbank erwartet./jkr/jsl/jha/