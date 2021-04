US-Anleihen: Verluste - Starker Arbeitsmarktbericht belastet weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Montag von der Veröffentlichung eines überraschend starken Arbeitsmarktberichts am Freitag weiter belastet worden. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) rutschte zuletzt unter 131 Punkte und notierte nur noch bei 130,96 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Anleihen kletterte auf 1,73 Prozent. Wegen eines Feiertages hatte der Anleihemarkt am Freitag früher als üblich geschlossen. Die US-Aktienbörsen hatten nicht geöffnet.

Der Arbeitsmarkt in den Vereinigten Staaten hatte im März seine Erholung von dem schweren Corona-Einbruch mit größeren Schritten als von Experten erwartet fortgesetzt. Die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft stieg um 916 000 Stellen. Das war nicht nur wesentlich mehr als in den Monaten zuvor, auch wurden die Erwartungen von Analysten klar übertroffen./he/fba