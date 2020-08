US-Anleihen weiten Kursverluste im Handelsverlauf aus

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag ihre Verluste im Handelsverlauf ausgeweitet. In allen Laufzeitbereichen stiegen die Renditen. Die weiter wachsende Zuversicht an den Finanzmärkten belastete die festverzinslichen Papiere. US-Präsident Donald Trump brachte geringere Steuern auf Kapitalerträge ins Spiel, nachdem er am Sonntag weitere Hilfsmaßnahmen in der Corona-Krise per Erlass angeordnet hatte.

Zweijährige Anleihen verloren 2/32 Punkte auf 99 29/32 Punkte und rentierten mit 0,159 Prozent. Fünfjährige Anleihen gaben um 8/32 Punkte auf 99 25/32 Punkte nach. Sie rentierten mit 0,290 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Staatsanleihen verloren 25/32 Punkte auf 99 21/32 Punkte und rentierten mit 0,658 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von 30 Jahren gaben um 2 13/32 Punkte auf 97 15/32 Punkte nach. Ihre Rendite stieg damit auf 1,352 Prozent./ck/he