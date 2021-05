US-Anleihen weiter im Plus

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Freitag im Handelsverlauf in der Pluszone gehalten. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) legte zuletzt um 0,13 Prozent auf 132,40 Punkte zu. Die Rendite zehnjähriger Anleihen fiel im Gegenzug auf 1,635 Prozent.

Damit setzte sich am US-Rentenmarkt die Gegenbewegung vom Vortag fort, nachdem die Kurse am Mittwoch noch stark gefallen waren. Ein unerwartet kräftiger Anstieg der Verbraucherpreise im April hatte zur Wochenmitte belastet. Neue Daten zur Entwicklung der Einfuhrpreise und zu den Umsätzen im US-Einzelhandel hatten am Freitag zum Handelsauftakt hingegen keine stärkeren Impulse ausgelöst./he