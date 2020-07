US-Anleihen: Weitere Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Donnerstag nach schwachen Konjunkturdaten im späten Handel zugelegt. In den Vereinigten Staaten ist die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal infolge der Coronavirus-Pandemie in noch nie da gewesenem Ausmaß eingebrochen. Von April bis einschließlich Juni schrumpfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf das Jahr hochgerechnet um 32,9 Prozent. Zudem sind die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe höher als erwartet ausgefallen.

Für Verunsicherung sorgte auch US-Präsident Donald Trump. Er stellte auf dem Kursnachrichtendienst Twitter eine Verschiebung der Präsidentschaftswahlen in den Raum, damit die Menschen sicher wählen können.

Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 100 Punkte. Sie rentierten mit 0,119 Prozent. Fünfjährige Anleihen stiegen um 4/32 Punkte auf 100 4/32 Punkte. Sie rentierten mit 0,228 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 10/32 Punkte auf 100 26/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 0,540 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um 30/32 Punkte auf 101 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,199 Prozent./bek/he