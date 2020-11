US-Anleihenkurse stagnieren

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben sich am Freitag kaum von der Stelle bewegt. Kursbewegende Konjunkturdaten gab es vor dem Wochenende nicht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) stagnierte bei 138,51 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Anleihe betrug 0,83 Prozent./gl/he