US-Ausblick - Blutrote Vorbörse

Dow Jones Tendenz

Seitwärts/Abwärts

Dow Jones Rückblick

Der Dow Jones beendete den gestrigen Handelstag deutlich unterhalb der wichtigen Horizontalunterstützung um 35.145 Punkte und generierte damit ein prozyklisches Verkaufssignal. Grund für die - längst überfälligen Abgaben war die Tatsache, dass die US-Notenbank nun doch bereits schon in diesem Jahr den Fuß ein wenig vom voll durchgedrückten Gaspedal nehmen möchte.

Dow Jones Ausblick

Laut den vorbörslichen Indikationen wird der Index heute unterhalb des viel beachteten EMA50 im Tageschart eröffnen. Dies könnte im Handelsverlauf zunächst weitere Anschlussorders auf der Unterseite nach sich ziehen. Ob sich der Index danach noch einmal berappeln kann, bleibt abzuwarten. Ein Rutsch unter die 33.000 Punkte-Marke in den kommenden Wochen wäre allerdings keine allzu große Überraschung nach der extremen Übertreibung auf der Oberseite in den vergangenen Wochen.

Dow Jones Index Chartanalyse Tageschart

Dow Jones Widerstand

35.145+35.200

Dow Jones Unterstützung

34.500+34.000

Nasdaq Rückblick

Der Nasdaq-100® Index gab gestern - speziell in der zweiten Handelshälfte - deutlich nach und beendete den Handelstag außerhalb der jüngsten Konsolidierungsformation und unterhalb der beiden Vortagestiefs. Damit wurde ein prozyklisches Verkaufssignal im Index generiert.

Nasdaq Ausblick

Im kurzfristigen Zeitfenster hat der Index Luft gen Süden bis in den Bereich des EMA50 im Tageschart bei 14.691 Punkten. Dieses Level sollte bereits im heutigen Handelsverlauf erreicht werden können. Ausgehend von diesem gleitenden Durchschnitt ist zunächst mit Gegenwehr der Bullen zu rechnen im Sinne von Stabilisierungsversuchen. Ein Tagesschluss unterhalb von 14.690 Punkten würde hingegen ein weiteres Verkaufssignal generieren - in dem Fall wäre der Weg frei für die Bären Richtung 14.000er Marke. Im Angesicht der monströsen Rally der vergangenen Monate ist dies aktuell das präferierte Szenario.

Nasdaq Tendenz

Abwärts

Nasdaq100 Chartanalyse (1D-Chart)

Nasdaq Widerstand

14.950+15.000

Nasdaq Unterstützung

14.691+14.000

S&P 500 RückblickDer S&P500 wurde im Gegensatz zu den beiden Vortagen in der zweiten Handelshälfte gestern Abend ausnahmsweise mal NICHT gekauft und fiel an die 4.400er Marke zurück. Der Index ging am Tagestief aus dem Handel.

S&P 500 AusblickEs zeichnet sich für den heutigen Handelstag ein erneuter Rücksetzer an den EMA50 im Tageschart an. Dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt war in den vergangenen Monaten regelmäßig Sprungbrett für den nächsten Schub gen Norden. Ein Tagesschluss darunter wäre sehr negativ zu interpretieren und dürfte zunächst das Ende der Mega-Hausse an der Wall Street einleiten.

S&P 500 TendenzAufwärts/Seitwärts

S&P500 Chartanalyse Tageschart

S&P Widerstand

4.450+4.500

S&P Unterstützung4.355+4.050

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)