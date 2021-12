US AUSBLICK - Das Gegenteil von gestern

Dow Jones Tendenz

Seitwärts

Dow Jones Rückblick

Der Dow Jones Industrial Average startete gestern mit einem kleinen Panik-Gap in den Handel, konnte sich dann aber stabilisieren und - vor allem in der letzten halben Handelsstunden - deutlich von den Tagestiefs lösen. Ein Plus gelang allerdings nicht mehr auf Tagesbasis.

Dow Jones Ausblick

Für den heutigen Handel zeichnet sich eine starke Eröffnung an inklusive größerem Aufwärtsgap, also das komplette Gegenteil von der Situation gestern um diese Zeit. Was die Wall Street dann daraus machen wird, bleibt abzuwarten - das Gros der professionellen Marktteilnehmer befindet sich bereits im Jahresendurlaub. Dennoch stehen die Chancen nicht schlecht, dass die gestrige Eröffnungskurslücke um 35.360 Punkte heute wieder geschlossen werden wird.

Dow Jones Chart

Dow Jones Widerstand

35.360+35.580

Dow Jones Unterstuetzung

34.500+34.000

Dow Jones Index Chartanalyse Tageschart

Nasdaq Rückblick

Dem Nasdaq100 Index gelang es gestern, sich nach einer schwächeren Eröffnung zu stabilisieren und den Handel leicht oberhalb der gestrigen Eröffnungskurse zu beenden. Es gab also kein weiteres Follow Through auf der Unterseite nach er schwachen Eröffnung.

Nasdaq Ausblick

Die gute Nachricht für die Nasdaq100-Bullen: Die 15.500er Marke konnte verteidigt werden. Oberhalb dieser wichtigen Unterstützungszone ist der Weg des geringsten Widerstands nun erst einmal wieder aufwärts - so lange bis die nächste Omikron-Schlagzeile kommt oder ein Fed-Offizieller einen neuen hawkishen Kommentar absetzt...

Nasdaq Tendenz

Seitwärts

Nasdaq Chart

Nasdaq Widerstand

15.800+16.000

Nasdaq Unterstützung

15.500+14.800

Nasdaq100 Chartanalyse (1D-Chart)

S&P 500 RückblickDer S&P500 eröffnete gestern mit einer Abwärtskurslücke in den Handel und rutschte intraday zeitweise bis auf 4.530 Punkte ab. Der Index verbrachte das Gros des Handelstages in der Spanne 4.530/60 Punkte, lediglich in den aller letzten 30 Handelsminuten meldeten sich dann die Bullen doch noch einmal zu Wort und der Index ging am Tageshoch aus dem Handel.

S&P 500 AusblickDie starke Performance der letzten 30 Handelsminuten setzte sich im Overnight-Handel weiter fort und so wird der Index heute mit einer größeren Aufwärtskurslücke an den Start gehen und aller Voraussicht nach die gestrige Abwärtskurslücke bei 4.620 Punkten schließen. Ausgehend von dieser Marke wäre dann im Handelsverlauf wieder mit Gegenwehr der Bären zu rechnen.

S&P 500 TendenzSeitwärts

S&P 500 Chart

S&P Widerstand4.620+4.650

S&P Unterstützung4.568+4.530

S&P500 Chartanalyse Tageschart

