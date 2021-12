US Ausblick - Fällt die Weihnachtsrally aus?

Dow Jones Tendenz

Abwärts

Dow Jones Rückblick

Der Dow Jones gab mit einer langen schwarzen Tageskerze (negativ) am vergangenen Freitag deutlich nach und setzte auf Tagesschlusskursbasis unter den viel beachteten EMA50 im Tageschart zurück.

Dow Jones Ausblick

Der Dow wird gut eine halbe Stunde vor Markteröffnung deutlich schwächer getaxt, nachdem neue Omikron-Schlagzeilen das Sentiment in Asien aber vor allem auch im europäischen Handel belasten. Solche Einladungen (Gap Down zum Start) haben die Wall Street-Bullen in den vergangenen Monaten jeweils mit Kusshand angenommen. Ob dies auch heute so sein wird bleibt abzuwarten. Das Gros der professionellen Händler hat sich in den wohlverdienten Jahresendurlaub verabschiedet.

Dow Jones Widerstand

36.000+36.300

Dow Jones Unterstuetzung

34.500+34.220

Dow Jones Index Chartanalyse Tageschart

Nasdaq Rückblick

Der Nasdaq-100 Index begann den Handel mit einer kleineren Abwärtskurslücke, konnte sich aber ausgehend von der Horizontalunterstützung um 15.700 Punkte erholen und die Eröffnungskurslücke vom Handelsstart wieder schließen.

Nasdaq Ausblick

Nach schwachen Vorgaben aus Asien und Europa wird der Index heute knapp oberhalb der nächsten wichtigen Unterstützung um 15.500 Punkte (Das ist das Zwischentief von Anfang Dezember) eröffnen. Nach der sich abzeichnenden schwachen Eröffnung ist zunächst mit Gegenwehr der Bullen zu rechnen.

Nasdaq Tendenz

Abwärts

Nasdaq Chart

Nasdaq Widerstand

15.805+16.000

Nasdaq Unterstützung

15.500+14.800

Nasdaq100 Chartanalyse (1D-Chart)

S&P 500 RückblickDer S&P500 gab nach dem schwachen Handel vom Vortag weiter nach, konnte aber mit Ach und Krach die 4.600er Marke verteidigen.

S&P 500 AusblickZur Eröffnung wird die Unterstützung um 4.600 Punkte deutlich unterboten werden. gelingt den Käufern kein nachhaltiger Rebound in den ersten beiden Handelsstunden stünde schnell der Bereich um 4.500 Punkte auf der Tagesordnung. Erst ein Stundenschluss oberhalb von 4.620 Punkten hellt die charttechnisch prekäre Situation wieder entscheidend auf.

S&P 500 TendenzAbwärts

S&P 500 Chart

S&P Widerstand4.600+4.620

S&P Unterstützung4.538+4.500

S&P500 Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)