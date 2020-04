US AUSBLICK - Haben die Bullen gewonnen?

Nach einer schwachen Eröffnung mit einem Downgap konnte sich der Dow Jones gestern über der 23.200 Punkte-Marke stabilisieren. Nachbörslich kam es zu einem Kurssprung, der sich auch in der heutigen Vorbörse fortsetzt und einen Ausbruch über das Wochenhoch einleiten kann.

Der Index dürfte deutlich über der 24.040 Punkte-Marke eröffnen und anschließend weiter in Richtung der gebrochenen langfristigen Aufwärtstrendlinie bei aktuell rund 24.500 Punkten steigen. Dort wäre mit einer scharfen Korrektur zu rechnen, die durchaus wieder bis 24.040 Punkte führen kann. Ein Anstieg über den Widerstand würde dagegen Folgekäufe bis 24.720 und 25.020 Punkte auslösen können.

Dow Jones Chartanalyse (1-Stunden-Chart)

Im gestrigen Handel konnte sich der Nasdaq 100 weiter von der kurzen Schwächephase am Mittwoch erholen und die bullische Tendenz der letzten Tage mit einem Anstieg auf ein neues Wochenhoch bei 8.793 Punkten untermauern. Diese Marke dürfte heute direkt übersprungen werden.

Zur Eröffnung könnte der Nadaq100 den Widerstand bei 8.949 Punkten attackieren. Wird dieser nachhaltig überwunden, käme es zu einer weiteren Kaufwelle in Richtung der Kursbarriere bei 9.183 Punkten. Scheitern die Bullen dagegen an der 8.949 Punkte-Marke, wäre nach einem Rücklauf an das gestrige Hoch ein weiterer Ausbruchsversuch möglich, Unterhalb von 8.793 Punkten dürfte allerdings eine Verkaufswelle bis 8.470 Punkte einsetzen.

Nasdaq-100 Chartanalyse (1-Stunden-Chart)

Der S&P 500 Index verweilte auch im gestrigen Handel unterhalb der 2.810 Punkte-Marke, die am Mittwoch unterschritten wurde und tendierte bis zum Handelsschluss seitwärts. Doch eine starke Nachbörse führte zu einem deutlichen Anstieg, der sich heute oberhalb von 2.840 Punkten fortsetzen kann.

Die Bullen dürften heute den schwachen gestrigen Tag kontern und den Index an den Widerstand bei 2.856 Punkten und die Hürde bei 2.882 Punkten antreiben. Dort könnte eine Zwischenkorrektur starten. Springt der Index dagegen auch über 2.882 Punkte, wäre eine Ausdehung des Anstiegs bis 2.916 Punkte möglich. Ein Rückfall unter das Zwischenhoch bei 2.818 Punkten wäre dagegen bärisch zu werten. Damit wäre der Weg für eine Korrektur bis 2.728 Punkte geebnet.

S&P 500 Chartanalyse (1-Stunden-Chart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)