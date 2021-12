US AUSBLICK - Inflationsdaten gut verdaut

Die US-Inflation lag ausgedrückt per dem PCE-Index, der das bevorzugte Barometer der Fed ist, im November bei 0,6 Prozent, während der Vormonatswert um 10 Basispunkte auf 0,7 Prozent nach oben korrigiert wurde. Im Jahresvergleich verteuerten sich die Preise um 5,7 Prozent, nach 5,1 Prozent im Vormonat. Die Kernrate stieg zum Vormonat um 0,8 Prozent, zum Vorjahr um 4,7 Prozent. Vom US-Verbraucher kommen derweil weniger gute Signale an: So verlangsamte sich das Lohnwachstum dramatisch, während die Sparquote mittlerweile wieder auf dem Stand von Ende 2017 liegt, was darauf schließen lassen könnte, dass der typische Amerikaner mittlerweile wieder zu wenig Geld zur Verfügung hat um Rücklagen zu bilden / Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Dow Jones Tendenz

Aufwärts

Dow Jones Rückblick

Der Dow Jones Industrial Average® brachte nach den Vortagesgewinnen gestern weiteres Follow Through auf der Oberseite und stieg zurück über 35.750 Punkte. Die Panikstimmung vom Montag war zwei tage später wieder komplett verflogen - die Bullen sind zurück am Ruder.

Dow Jones Ausblick

Für den heutigen Handelstag ist tendenziell mit weiteren Zugewinnen zu rechnen, im Vorfeld der Feiertage spricht das kurzfristige Chartbild nach der Erholungsbewegung der vergangenen beiden Tage tendenziell vorerst weiter für die Bullen. Ein erneuter Anstieg zurück über 36.000 Punkte ist kurzfristig das favorisierte Szenario, so lange der Index nun nicht wieder per Tagesschluss unter 35.500 Punkte abrutscht.

Dow Jones Chart

Dow Jones Widerstand

36.000+36.500

Dow Jones Unterstuetzung

35.500+35.221

Dow Jones Index Chartanalyse Tageschart

Nasdaq Rückblick

Der Nasdaq100 konnte gestern an die Vortagesgewinne anknüpfen und wie skizziert weiter zulegen - der zweite Handelstag mit kräftigen Zugewinnen in Folge.

Nasdaq Ausblick

Mit dem Aufwärtsmomentum der vergangenen beiden tage im Rücken sollten auch beim tech-lastigen Nasdaq100-Index weitere Zugewinne möglich sein bis Jahresfrist. Die vorbörslich über den Erwartungen vermeldeten Inflationsdaten (PDE-Report) tun der leicht bullischen Stimmung vorbörslich zumindest keinen Abbruch.

Nasdaq Tendenz

Aufwärts

Nasdaq Chart

Nasdaq Widerstand

16.500+16.750

Nasdaq Unterstützung

15.500+14.700

Nasdaq100 Chartanalyse (1D-Chart)

S&P 500 RückblickDer S&P500 konnte gestern an die Gewinne vom Vortag weiter anknüpfen und erneut gut 50 Punkte zulegen bis in den Bereich um 4.700 Punkte

S&P 500 AusblickAus charttechnischer Sicht spricht im Tageschart aktuell wenig gegen einen weiteren Anstieg in den Bereich um 4.730 bis 4.750 Punkte. Spätestens dort wäre dann allerdings erst einmal mit erneuter Gegenwehr der Bären zu rechnen.

S&P 500 TendenzAufwärts/Seitwärts

S&P 500 Chart

S&P Widerstand4.730+4.750

S&P Unterstützung4.650+4.620

S&P500 Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)