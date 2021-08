US-AUSBLICK - Marginale Gewinnmitnahmen erwartet

Dow Jones Tendenz

Aufwärts

Dow Jones Rückblick

Der Dow Jones Industrial Average® kletterte am vergangenen Freitag weiter an und stieg auf ein neues Allzeithoch oberhalb von 35.500 Punkten. Die Dynamik hielt sich allerdings arg in Grenzen, da scheinen wohl einige Marktteilnehmer aktuell im Sommerurlaub zu weilen.

Dow Jones Ausblick

Oberhalb von 35.143 Punkten bleibt aus charttechnischer Sicht vorerst alles in Butter für die Käuferseite - der Weg des geringsten Widerstands ist vorerst unverändert weiter nordwärts, wenngleich das weitere Potenzial auf der Oberseite eher begrenzt erscheint in Anbetracht der überkauften Lage. Erste klare Verkaufssignale entstehen hier erst bei einem Tagesschluss unterhalb von 35.100 Punkten. Bis dahin muss von einer Fortsetzung der Sommer-Rally ausgegangen werden.

Dow Jones Index Chartanalyse Tageschart

Dow Jones Widerstand

35.528 + 35.600 + 35.700 + 35.780

Dow Jones Unterstützung

35.352 + 35.246 + 35.171 + 35.091 + 35.041

Nasdaq Rückblick

Der Index konnte am vergangenen Freitag leicht zulegen, es gelang allerdings kein neues Allzeithoch.

Nasdaq Ausblick

Der Nasdaq100-Index konsolidiert seit drei Wochen in einer engen Handelsspanne in der Nähe der Bewegungshochs knapp oberhalb der 15.000 Punkte-Marke. Innerhalb der Konsolidierungsspanne der vergangenen Wochen hat der Index noch etwas Luft auf der Oberseite. Ein Rutsch aus der Konsolidierung gen Süden hätte hingegen aller Voraussicht nach einen Rücksetzer Richtung EMA50 im Tageschart zur Folge.

Nasdaq Tendenz

Aufwärts

Nasdaq100 Chartanalyse (1D-Chart)

Nasdaq Widerstand

15.142 + 15.184 + 15.350 + 15.470

Nasdaq Unterstützung

15.002 + 14.956 + 14.942 + 14.882 + 14.787

S&P 500 RückblickDer S&P500 stieg am vergangenen Freitag auf ein neues Allzeithoch knapp unterhalb von 4.470 Punkten. Das Momentum ließ allerdings ein wenig zu wünschen übrig.

S&P 500 AusblickWie in den Monaten zuvor endete die technische Korrektur Mitte Juli exakt im Bereich des EMA50 im Tageschart. Oberhalb dieses gleitenden Durchschnitts bleibt der Bullenmarkt an der Wall Street vorerst unverändert weiter intakt. Wann genau eine erneut überfällige Abwärtskorrektur einsetzen wird, ist aktuell (noch) nicht absehbar.

S&P 500 TendenzAufwärts

S&P500 Chartanalyse Tageschart

S&P Widerstand4.487+4.500

S&P Unterstützung4.449 + 4.430 + 4.418 + 4.394 + 4.373

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)