US-AUSBLICK - Realitätscheck zum Handelsstart

Dow Jones Tendenz

Abwärts

Dow Jones Rückblick

Der Dow Jones Industrial Average handelte in den vergangenen Tagen weiter mit einer aufwärts/ seitwärts gerichteten Tendenz, die Luft bei den Käufern war irgendwie raus nach der jüngsten Rekord Jagd. Die Bewegung im 4H-Chart verlief dabei in einer bärisch zu interpretierenden Keilformation.

Dow Jones Ausblick

Drei Stunden vor Markteröffnung zeichnet sich eine deutlich schwächere Handelseröffnung ab zum Wochenstart. Die bärische Keilformation wird lehrbuchreif gen Süden hin aufgelöst werden. Im Anschluss ist zunächst mit Comeback-Versuchen der Käuferseite bis in den Bereich 29.800 bis 30.000 Punkte zu rechnen, bevor im Anschluss weiterer Abwärtsdruck wahrscheinlich ist.

Dow Jones Widerstand

30.179+30.400

Dow Jones Unterstuetzung

29.200+29.000

Dow Jones Chartanalyse 4H Chart

Nasdaq Rückblick

Der Nasdaq100-Index zog in der letzten Handelsstunde am vergangenen Freitag noch einmal kräftig an und ging oberhalb der 12.700 er Marke aus dem Handel. Im Gegensatz zum Vortag war dies aber diesmal ausnahmsweise kein neues Allzeithoch.

Nasdaq Ausblick

Die Nasdaq-Bullen werden zum Wochenstart wieder ein wenig auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt - der Index wird drei Stunden vor Handelseröffnung knapp 2.00 Punkte unter dem Schlusskursniveau vom Freitag getaxt. Nach der Eröffnung ist zunächst mit Avancen der Käuferseite in Richtung des Schlusskurses vom Freitag zu rechnen, die Aufwärtstrendlinie im Stundenchart sollte zunächst unterstützend wirken. Wird die Trendlinie allerdings gebrochen, wäre eine Korrektur in den Bereich 12.200 Punkte und danach potenziell in den Bereich 11.600 Punkte zu favorisieren.

Nasdaq Tendenz

Seitwärts/Abwärts

Nasdaq Widerstand

12.738+12.800

Nasdaq Unterstützung

12.520+12.230

Nasdaq100 Index (Chartanalyse Stundenchart)

S&P 500 RückblickDer S&P500 konnte im Gegensatz zum Vortag kein neues Allzeithoch markieren am vergangenen Freitag, es kam allerdings auch kein nennenswerter Abwärtsdruck auf, das Aufwärtsmomentum ließ aber zuletzt spürbar nach.

S&P 500 AusblickDie amerikanischen Marktteilnehmer gingen (erneut) recht sorglos in das Wochenende und bekommen zum Handelsstart in die neue Woche die Quittung: Der S&P wird aktuell über 60 Punkte unterhalb des Schlusskurslevels vom Freitag getaxt. Sollte der kurzfristig relevante Aufwärtstrend im Tageschart heute per Schlusskurs unterboten werden, müsste zum Jahresausklang eine größere technische Korrektur Richtung 3.580 Punkte einkalkuliert werden.

S&P 500 TendenzAufwärts/Seitwärts

S&P Widerstand3.700+3.710

S&P Unterstützung3.615+3.580

S&P500 (Chartanalyse Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)