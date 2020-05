US-Ausblick - Rücksetzer zum Wochenstart

Widerstände: 24.264 + 24.408 + 24.681 + 24.992Unterstützungen: 24.100 + 23.664 + 23.365 + 22.680

Der Dow Jones Index pendelte sich am Freitag nach freundlichem Handelsstart seitwärts ein im Widerstandsbereich bei 24.150 - 24.264 Punkten, am Ende brach er leicht darüber aus. Heute präsentieren sich die Futures kurz vor dem Handelsstart schwächer.

Sollte der Index heute wieder signifikant unter 24.150 - 24.264 zurückfallen, was die schwächeren Futures aktuell andeuten, könnten die Bären das Ruder übernehmen und den Index bis 23.600 - 23.650 und darunter 23.300 - 23.365 Punkte zurückfallen lassen. Kommen die Käufer hingegen zurück, was sie in der vergangenen Woche mehrfach taten, und lassen den Index über 24.410 klettern, wäre Platz für eine Aufwärtswelle bis 24.681 - 24.992 Punkte.

Dow Jones - 60 minNasdaq 100

Widerstände: 9.133 + 9.195 + 9.406Unterstützungen: 9.035 + 8.876 + 8.840 + 8.669

Der bullische Technologieindex Nasdaq 100 konnte zum Abschluss der starken Handelswoche nochmal begeistern und auf neue Rallyhochs ausbrechen. Dabei ist er auch kurzzeitig in das große, offene Gap bei Gaps 9.195 - 9.406 Punkten eingedrungen. Heute deutet sich ein etwas schwächerer Start in die neue Woche an.

Das erste Korrekturziel liegt heute bei 9.000 - 9.035 Punkten. Von dort aus hätten die Bullen nochmals Chancen, eine neue Aufwärtswelle in das noch größtenteils offene Gap vorzubereiten. Wird dieser Support hingegen nachhaltig gebrochen, könnte tatsächlich eine größere Abwärtskorrektur bis 8.840 - 8.876 und später 8.669 Punkte eingeleitet werden.

Nasdaq100 - 60 minS&P 500

Widerstände: 2.930 + 2.977 + 3.000Unterstützungen: 2.895 + 2.844 + 2.795 + 2.760

Der S&P Index konnte am Freitag souverän über den Widerstandsbereich bei 2.895 Punkten ausbrechen und damit ein kleines Kaufsignal erzeugen. So lange der Index oberhalb davon notiert, ist das kurzfristige Chartbild vorsichtig bullisch zu werten.

Das Ausbruchslevel bei 2.895 - 2.900 Punkten könnte heute einem Härtetest unterzogen werden. Auch hier wäre noch ein bullisches Szenario denkbar, sollte der Index dort nach oben drehen und die Freitagshochs wieder ansteuern. Dann wird eine Aufwärtsbewegung bis zur Unterkante des Gaps bei 2.977 Punkte möglich. Kippt der Index jedoch signifikant unter 2.880 zurück, könnte die zuletzt erwartete Abwärtskorrektur bis 2.844 und darunter 2.790 - 2.800 und ggf. 2.721 Punkte starten.

Besuchen Sie mich auf der Investment- und Analyseplattform Guidants und verpassen Sie keine Analyse und Tradingchance!

S&P 500 - 60 min

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)