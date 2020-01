US AUSBLICK - Säbelrasseln geht weiter

Dow Jones Tendenz

Seitwärts/ Abwärts

Dow Jones Rückblick

Der Dow Jones Industrial Average startete am vergangenen Freitag schwächer in den Handel nach einem neuen Allzeithoch am Vortag. Die schwache Eröffnung wurde allerdings direkt gekauft und der Index konnte einen Teil der Intraday-Verluste wieder aufholen, ein Schließen des Eröffnungsgaps gelang den Käufern allerdings nicht.

Dow Jones Ausblick

Nach der erneuten Eskalation zwischen den USA und Iran am vergangenen Wochenende gaben die US-Futures im Vormittagshandel erneut kräftig nach. Der Dow Jones dürfte knapp 200 Punkte unter dem Schlusskursniveau vom vergangenen Freitag in den Handel starten. Sollte die Horizontalunterstützung im Bereich 28.400 Punkte in den kommenden Handelstagen nachhaltig unterboten werden, droht eine komplette Korrektur der Dezember-Rally im Dow Jones Industrial Average. Trump hat die Rally in den vergangenen drei Jahren maßgeblich mitbefeuert mit seinem umstrittenen Steuerpaket und seinen Twitter-Aktivitäten, nun könnte er derjenige sein, der die Jahrhundertrally mit einem Krieg im Nahen Osten abwürgt.

Dow Jones Widerstand

28.702 + 28.609 + 28.555

Dow Jones Unterstützung

28.400+28.210+27.400

Nasdaq Rückblick

Der Nasdaq startete nach der Tötung des iranischen Generals im Irak am vergangenen Freitag mit einer ordentlichen Abwärtskurslücke in den Handel. Im weiteren Handelsverlauf konnte das Gros der Eröffnungsverluste wieder egalisiert werden, bevor es kurz vor Handelsschluss erneut gen Süden ging.

Nasdaq Ausblick

Diese Abwärtsbewegung dürfte sich nach den Ereignissen vom Wochenende zunächst weiter fortsetzen - der Nasdaq wird aktuell gut 60 Punkte tiefer getaxt. Damit könnte direkt zur Eröffnung der Aufwärtstrend im Stundenchart unterboten werden. In dem Falle droht eine kurzfristige Beschleunigung auf der Unterseite im heutigen Handelsverlauf. Die nächsten Unterstützungen lägen dann erst im Bereich 8.550 Punkte.

Nasdaq Tendenz

Aufwärts/Seitwärts

Nasdaq Widerstand

8.811+8.872

Nasdaq Unterstützung

8.716+8.550

S&P 500 RückblickDer S&P500 wurde im Bereich des EMA50 im Stundenchart am vergangenen Freitag zunächst gekauft und konnte im weiteren Handelsverlauf einen Teil der Eröffnungsverluste wieder wettmachen, bevor gegen Handelsende noch ein paar Chips vom Tisch genommen wurden vor dem Wochenende.

S&P 500 AusblickDiese Skepsis in der zweiten Handelshälfte am Freitag war berechtigt - der Index dürfte erneut mit einer Abwärtskurslücke in den Handels starten, diesmal in der Größenordnung von gut 20 Punkten. Der S&P500 hat seit Anfang Oktober in einer impulsiven Haussebewegung in der Spitze um annähernd 400 Punkte zulegen können, hier besteht also ordentlich Korrekturbedarf, speziell wen die kurzfristig relevante Unterstützung im Bereich 3.200 bis 3.209 Punkte nachhaltig unterboten werden sollte. Das aktuelle Säbelrasseln ist auf jeden Fall ein guter Grund für längst überfällige Gewinnmitnahmen.

S&P 500 TendenzAufwärts/Seitwärts

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)