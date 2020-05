US-Ausblick - Schwacher Wochenstart erwartet

Widerstände: 23.997 + 24.512 + 24.681Unterstützungen: 23.365 + 22.680 + 22.500

Der Dow Jones Index zeigte sich am Freitag schwach und fiel nach einem Handelsstart mit einem Gap Down weiter zurück. Heute wird erneut eine schwächere Eröffnung erwartet.

Weitere Kursrücksetzer bis 23.300 - 23.365 könnten heute folgen, um die Abwärtswelle abzuschließen. Wird dieser Preisbereich bei stärkerem Verkaufsdruck nachhaltig gebrochen, drohen Abgaben bis 22.500 - 22.680 Punkte. Erholungen treffen bei 23.840 und rund 24.000 Punkten auf Widerstand. Erst oberhalb von 24.120 wäre eine größere Aufwärtsbewegung bis 24.460 - 24.512 Punkte möglich.

Dow Jones - 60 minNasdaq 100

Widerstände: 8.876 + 9.000 + 9.035Unterstützungen: 8.515 + 8.376 + 8.300

Der Rückfall unter das Ausbruchslevel bei 8.876 Punkten generierte am Freitag ein Verkaufssignal und führte zu weitere Verlusten. Das sehr kurzfristige Chartbild ist mit dieser Entwicklung leicht bärisch einzustufen.

Der Nasdaq 100 Index ist nach dem bärischen Reversal in der vergangenen Woche anfällig für weitere Kursrücksetzer. Bei 8.500 - 8.520 und darunter bei 8.300 - 8.376 Punkten liegen die zwei markanten Supports, bis zu welchen der Index fallen könnte. An einem dieser beiden Preisbereiche wäre dann der Start einer Kurserholung denkbar. Sollten die Bullen heute hingegen ein Comeback hinlegen und den Index über 8.900 ziehen, könnte direkt ein Anstieg zu den Hochs am Widerstandsbereich bei 9.000 - 9.035 eingeleitet werden.

Nasdaq100 - 60 minS&P 500

Widerstände: 2.863 + 2.880 + 2.921Unterstützungen: 2.795 + 2.762 + 2.721

Der S&P 500 Index eröffnete am Freitag schwach und fiel direkt unter den Support bei 2.863 - 2.880 Punkte zurück. Damit ergriffen die Bären die Chance und ließen den Index weiter abrutschen.

Im heutigen Handel könnte es zunächst zu weiteren Abgaben bis 2.795 oder 2.762 Punkte kommen. Anschließend wären ein Stabilisierungsversuch und eine Erholung denkbar. Im Falle stärkeren Verkaufsdrucks wären durchaus auch Abgaben bis 2.721 Punkte denkbar. Freundlicher gestaltet sich die kurzfristige Situation erst bei einer nachhaltigen Rückkehr über 2.880 Punkte, erst dann wird eine neue Aufwärtswelle bis 2.976 wahrscheinlicher.

S&P 500 - 60 min

