US AUSBLICK - Sitzungsprotokolle am Abend

Dow Jones Tendenz

Aufwärts

Dow Jones Rückblick

Der Dow Jones Industrial Average® gab gestern in der ersten Handelshälfte erneut nach, wurde jedoch in den letzten zweieinhalb Handelsstunden wieder gekauft.

Dow Jones Ausblick

Oberhalb von 35.143 Punkten bleibt aus charttechnischer Sicht vorerst alles in Butter für die Käuferseite - der Weg des geringsten Widerstands ist vorerst unverändert weiter nordwärts, wenngleich das weitere Potenzial auf der Oberseite eher begrenzt erscheint in Anbetracht der überkauften Lage. Erste klare Verkaufssignale entstehen hier erst bei einem Tagesschluss unterhalb von 35.100 Punkten. Bis dahin muss von einer Fortsetzung der Sommer-Rally ausgegangen werden. Am Abend sind die Sitzungsprotokolle des jüngsten Fed-Meetings zu beachten, diese werden um 20 Uhr veröffentlicht.

Dow Jones Index Chartanalyse Tageschart

Dow Jones Widerstand

35.528 + 35.600 + 35.700 + 35.780

Dow Jones Unterstützung

35.145 + 35.091 + 35.041

Nasdaq Rückblick

Der Index startete erneut mit einer - diesmal etwas größeren - Abwärtskurslücke in den Handel, konnte sich jedoch in der zweiten Handelshälfte wieder stabilisieren.

Nasdaq Ausblick

Das Vortagestief wurde gestern nur intraday, nicht jedoch per Tagesschluss unterboten. Die charttechnische Pattsituation hält daher vorerst weiter an: Weder Bullen noch Bären können derzeit nachhaltige Akzente setzen. Ein Tagesschluss unterhalb des gestrigen Tagestiefs wäre kurzfristig negativ zu interpretieren, bis dahin haben die Bullen weiter alle Chancen.

Nasdaq Tendenz

Aufwärts/Seitwärts

Nasdaq100 Chartanalyse (1D-Chart)

Nasdaq Widerstand

15.184 + 15.350 + 15.470

Nasdaq Unterstützung

14.882 + 14.787

S&P 500 RückblickDer Index gab in der ersten Handelshälfte zunächst deutlich nach und fiel zeitweise unter 4.420 Punkte zurück. Die Bullen schlugen jedoch erneut zurück und trieben den Index zur Schlussglocke wieder bis auf 4.450 Punkte.

S&P 500 AusblickIm Vorfeld der heute Abend anstehenden Veröffentlichung der jüngsten Sitzungsprotokolle des Fed-Meetings bleiben die Bullen aus charttechnischer Sicht weiter in Vorteil - trotz der extrem überkauften Situation. Erst ein Tagesschluss südlich des EMA50 im Tageschart trübt das bullische Chartbild mittelfristig wieder deutlich ein.

S&P 500 TendenzAufwärts

S&P500 Chartanalyse Tageschart

S&P Widerstand4.487 + 4.500

S&P Unterstützung4.430 + 4.418 + 4.394 + 4.373

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)