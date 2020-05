US-Ausblick - Übernehmen die Bären wieder?

Widerstände: 24.264 + 24.681 + 24.820 + 24.992Unterstützungen: 23.850 + 23.450 + 23.365 + 22.680

Die Erholung des Dow Jones Index endete gestern am Widerstandsbereich bei 24.150 - 24.264 Punkten, dort pendelte er sich seitwärts ein. Am Ende kam es dann doch noch zu moderaten Gewinnmitnahmen.

So lange der Widerstandsbereich bei 24.150 - 24.264 Punkten nicht überwunden werden kann, besteht die Gefahr einer weiteren Abwärtskorrektur. Geht es heute unter 23.750 Punkte, könnten Abgaben bis 23.350 - 23.450 eingeleitet werden. Darunter wäre Platz bis 22.680 Punkte. Erst wenn ein nachhaltiger Anstieg über 24.270 gelingen sollte, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 24.681 - 24.992 Punkte.

Dow Jones - 60 minNasdaq 100

Widerstände: 9.035 + 9.090 + 9.195 + 9.406Unterstützungen: 8.876 + 8.740 + 8.669 + 8.523 + 8.376

Der starken Nasdaq 100 Index zog es gestern wieder bis ans Aprilhoch hinauf, wo er am Ende leicht nach unten hin abprallte. Das kurzfristige Chartbild ist auf dem hohen Niveau weiterhin bullisch zu werten.

Trotz der soliden Ausgangslage wird ein bärisches Szenario für die kommenden Stunden und Tage - auch auf Grund der schwächeren Indizes Dow Jones und S&P 500 - leicht bevorzugt. Ein solches Szenario ist momentan, ohne Signale, aber noch mit Vorsicht zu genießen. Bei 8.860 - 8.876 und 8.740 Punkten findet der Index heute Unterstützung, darunter wäre Platz für Abgaben bis 8.669 und ggf. 8.523 Punkte. Kommt es hingegen zu einem Ausbruch über die Aprilhochs und die knapp darüber gelegene Pullbacklinie, wären steigende Kurse zum offenen Gap bei 9.195 - 9.406 denkbar.

Nasdaq100 - 60 minS&P 500

Widerstände: 2.895 + 2.921 + 2.977Unterstützungen: 2.862 + 2.795 + 2.760 + 2.721

Nach einem starken Handelsstart kletterte der Index in den Bereich bei 2.895 Punkten, wo den Käufern die Luft ausging. Am Ende kippte der Index dort leicht nach unten hin ab und setzte an die 2.863 Punkte-Marke zurück. Das kurzfristige Chartbild hat hier leicht bullische Tendenz, so lange der Index oberhalb des EMA50 im Stundenchart notiert.

Die kurzfristige Marschrichtung ist unklar, ein Ausbruch aus der Handelsspanne zwischen 2.863 und 2.895 müsste abgewartet werden. Klettert der Index über 2.895 und anschließend über 2.921 Punkte, wäre eine Rallybewegung zur Unterkante des Gaps bei 2.977 Punkte möglich. Setzen sich hingegen die Bären durch und drücken den Wert unter 2.850 Punkte, müssten Abgaben zum Support bei 2.785 - 2.795 eingeplant werden. Darunter liegen bei 2.760 und 2.721 weitere Auffangzonen.

S&P 500 - 60 min

