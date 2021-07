US-Ausblick - Verbraucherpreise höher als erwartet

Dow Jones Tendenz

Aufwärts

Dow Jones Rückblick

Der Dow startete gestern positiv in die neue Handelswoche und legte erneut zu. Am Ende fehlten nur 4 Punkte bis zu einem Schlusskurs oberhalb von 35.000 Punkten. Auf Tagesschlusskursbasis hat es aber dennoch für ein neues Allzeithoch gereicht.

Dow Jones Ausblick

Der Bullenmarkt ist hier unverändert weiter intakt, an der psychologisch wichtigen 35.000er Marke muss allerdings in den kommenden Tagen zunächst mit Gewinnmitnahmen gerechnet werden. So lange sich diese Gewinnmitnahmen oberhalb von 34.190 Punkten (EMA50 im Tageschart) abspielen, bleibt mittelfristig (vorerst) alles weiter in Butter für die Käufer.

Dow Jones Widerstand

35.091 + 35.250

Dow Jones Unterstützung

34.750 + 34.550 + 34.190 + 34.040 + 33.905

Dow Jones Index Chartanalyse Tageschart

Nasdaq Rückblick

Der Nasdaq-100 Index startete positiv in die neue Handelswoche und testete im Handelsverlauf das bisherige Allzeithoch vom 7. Juli im Bereich 14.900 Punkte.

Nasdaq Ausblick

Die Chancen stehen nicht schlecht, das der Hightech lastige Nasdaq heute ebenfalls ein neues Allzeithoch markieren wird. Das charttechnische Bild bleibt innerhalb des intakten Aufwärtstrendkanals im Tageschart weiter bullisch, hier könnte demnach die psychologisch wichtige 15.000 Punkte-Marke ein Thema werden. Lediglich ein Bruch des Aufwärtstrendkanals und ein Rutsch unter 14.500/550 Punkte trübt das bullische Chartbild wieder deutlich ein, bis dahin bleiben die Bullen am Ruder.

Nasdaq Tendenz

Aufwärts

Nasdaq Widerstand

15.000 + 15.100

Nasdaq Unterstützung

14.800 + 14.635 + 14.582 + 14.563 + 14.465 + 14.430

S&P 500 RückblickDer S&P500 nutzte den Schwung vom Wochenausklang der Vorwoche und kletterte am gestrigen Montag auf ein neues Allzeithoch nördlich von 4.380 Punkten.

S&P 500 AusblickDie Bullen haben hier aktuell weiter alles im Griff. Da aktuell keine Anzeichen für eine Trendumkehr vorliegen, muss im Zweifel von einer Trendfortsetzung gen Norden ausgegangen werden. Das nächste Ziel auf der Oberseite wäre die 4.400 Punkte-Marke. Erste Verkaufssignale entstünden unterhalb des Vorwochentiefs bei 4.290 Punkten.

S&P 500 TendenzAufwärts

S&P Widerstand4.400

S&P Unterstützung4.350 + 4.290

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)