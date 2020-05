US-Ausblick - Verpufft die nächste Chance?

S&P 500 - WKN: A0AET0 - ISIN: US78378X1072 - Kurs: 2.848,42 Pkt ( CME Nasdaq-100 - WKN: A0AE1X - ISIN: US6311011026 - Kurs: 8.984,86 Pkt (NASDAQ) Dow Jones - WKN: 969420 - ISIN: US2605661048 - Kurs: 23.664,64 $ (NYSE)Dow Jones

Widerstände: 24.264 + 24.681 + 24.820 + 24.992Unterstützungen: 23.600 + 23.365 + 22.680

Der Dow Jones Index fiel gestern zum Handelsstart zurück und pendelte sich dann knapp im Minus seitwärts ein. Heute zeigen die vorbörslichen Futures den Index wieder ordentlich im Plus.

Die Bären lieferten eigentlich eine gute Vorlage, die mit dem starken Handelsstart heute wieder zunichte gemacht werden könnte. Der Widerstandsbereich bei 24.150 - 24.264 Punkten ist erneut die letzte Hoffnung der Bären, spätestens von dort aus müsste der Index wieder nach unten kippen und bis 23.600 und 23.300 - 23.365 Punkte zurückfallen. Darunter wäre Platz bis 22.680 Punkte. Erst wenn ein nachhaltiger Anstieg über 24.270 gelingen sollte, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial bis 24.681 - 24.992 Punkte.

Dow Jones - 60 minNasdaq 100

Widerstände: 9.105 + 9.195 + 9.406Unterstützungen: 9.035 + 8.876 + 8.780 + 8.669

Der Nasdaq 100 Index bleibt im Bullenmodus. Erneut war er der stärkste der großen US-Indizes und stabilisierte sich deutlich im Plus am Widerstandsbereich bei 9.035 Punkten. Heute deuten die Futures einen Start auf neuen Maihochs an.

Bei 9.105 Punkten liegt heute die Pullbacklinie als erste Hürde. Von dort aus oder im Falle stärkeren Kaufdrucks von der Unterkante des Gaps bei 9.195 aus könnte eine Abwärtskorrektur bis 8.860 - 8.876 und später 8.780 oder 8.669 Punkte starten. Das bärische Szenario ist hier auf Grund der relativen Stärke weiterhin mit Vorsicht zu genießen. So lange sich der Index nämlich oberhalb von 9.000 - 9.035 etablieren kann, bleiben die Käufer im Vorteil. Das große Gap bei 9.195 - 9.406 bleibt oberhalb von 9.105 ein Aufwärtsziel.

Nasdaq100 - 60 minS&P 500

Widerstände: 2.895 + 2.921 + 2.977Unterstützungen: 2.844 + 2.795 + 2.760 + 2.721

Auch der S&P Index präsentierte sich gestern leicht im Minus und schloss das Gap vom Dienstag. Das kurzfristige Chartbild ist hier neutral zu werten, die bärische Tendenz von gestern ist mit den starken Futures jedoch verflogen.

Der Index findet heute im Bereich bei 2.895 und anschließend über 2.921 Punkte Widerstände. So lange diese nicht überwunden werden, hätten die Bären noch Chancen, eine Abwärtswelle bis 2.790 - 2.800 und ggf. 2.721 Punkten einzuleiten. Steigt der Index nachhaltig über 2.921, wird eine Rallybewegung zur Unterkante des Gaps bei 2.977 Punkte möglich.

S&P 500 - 60 min

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)