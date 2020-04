US AUSBLICK - Warten auf neue Impulse

Dow Jones Tendenz

Aufwärts/Seitwärts

Dow Jones Widerstand

24.000 + 24.681 + 25.000 + 25.252

Dow Jones Unterstuetzung

23.100 + 22.680 + 22.430 + 21.600

Dow Jones Rückblick

Der Dow Jones Industrial Average® kam am Dienstag nicht mehr wirklich weiter und scheiterte erneut knapp oberhalb der 24.000 Punkte-Marke. Gestern startete der Index dann mit einer Abwärtskurslücke in den Handel und konnte sich im Anschluss nur schwer wieder erholen.

Dow Jones Ausblick

Für den heutigen Handelstag zeichnet sich eine leicht festere Eröffnung ab. Aus charttechnischer Sicht ist der Index im Bereich 23.100 bis 24.000 Punkten kurzfristig als neutral einzustufen. Im Bereich um 24.000 Punkte hat sich ein mögliches Doppeltop ausgebildet. Sollte der Bereich um 23.100 Punkten nachhaltig unterboten werden, würde ein kurzfristiges prozyklisches Verkaufssignal generiert. Dieses könnte kurzfristig eine Verkaufswelle in der Größenordnung von 900 bis 1.200 Punkten nach sich ziehen. Neue prozyklische Kaufsignale entstehen erst bei einem Anstieg über die jüngsten Bewegungshochs nördlich der 24.000er Marke.

Nasdaq Rückblick

Der Nasdaq100 startete gestern mit einer Abwärtskurslücke, die im Handelsverlauf jedoch weitestgehend wieder geschlossen werden konnte. Ein Tagesplus gelang den Hightech-Bullen allerdings diesmal nicht - damit wurde das erste mal ein Minus verzeichnet, nach vier Plustagen zuvor.

Nasdaq Ausblick

Die Hightechwerte im Nasdaq100-Index sind kurzfristig etwas heiß gelaufen und im Minimum reif für eine technische Zwischenkorrektur. Dabei sollte in den kommenden Handelstagen die Kurslücke vom Dienstag im Bereich 8.330 Punkte wieder geschlossen werden können. Erst oberhalb des Wochenhochs entstehen neue Kaufsignale.

Nasdaq Tendenz

Aufwärts/Seitwärts

Nasdaq Widerstand

8.708 + 8.940 + 9.000 + 9.035

Nasdaq Unterstützung

8.500 + 8.376 + 8.011 + 7.763

S&P 500 RückblickDer S&P500 gab gestern zur Eröffnung deutlich nach, es gab allerdings kein größeres Follow Through auf der Unterseite im Handelsverlauf. In der zweiten Handelshälfte gab es ein Comeback der Käuferseite, der Index lief allerdings nicht mehr ins Plus.

S&P 500 AusblickDer kurzfristige Aufwärtstrendkanal im Stundenchart im S&P500 ist weiter unverändert intakt. Sollte der Trendkanal allerdings gen Süden hin verlassen werden, droht eine größere technische Korrektur. Die nächsten Ziele lägen dann im Bereich 2.720 Punkte und danach der Bereich um 2.650 Punkte, potenziell deutlich tiefer.

S&P 500 TendenzAufwärts/Seitwärts

S&P Widerstand2.820 + 2.880 + 2.900

S&P Unterstützung2.770 + 2.700 + 2.637

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst)