US AUSBLICK - Wird die schwache Eröffnung gekauft?

Dow Jones Tendenz

aufwärts

Dow Jones Rückblick

Der Dow Jones Industrial Average überwand gestern den EMA50 im Tageschart, es gab allerdings keinerlei Follow Through auf der Oberseite.

Dow Jones Ausblick

Der Index wird vorbörslich etwas schwächer getaxt, die heutige Reaktion könnte daher richtungsweisend für den Rest der Woche werden: Gelingt es den Bullen, die schwache Eröffnung direkt zu kontern und neue Bewegungshochs zu generieren, wären in den kommenden Tagen Anschlussorders Richtung 36.500 Punkte zu favorisieren. Unterhalb von 35.000 Punkten drohen hingegen größere Abgaben.

Dow Jones Widerstand

36.000+36.500

Dow Jones Unterstuetzung

35.200+35.000

Dow Jones Index Chartanalyse Tageschart

Nasdaq Rückblick

Der Nasdaq100 knüpfte gestern an die Vortagesgewinne an und legte erneut zu, ohne dabei allerdings an Dynamik zu gewinnen.

Nasdaq Ausblick

Der Weg des geringsten Widerstands bleibt hier vorerst weiter nordwärts Richtung 16.500 Punkte und höher, auch wenn die US-Futures vorbörslich im negativen Terrain notieren. Erst Kurse unterhalb von 15.700 Punkten drehen das technische Bild wieder zu Gunsten der Bären.

Nasdaq Tendenz

Aufwärts

Nasdaq Widerstand

16.500+16.750

Nasdaq Unterstützung

16.000+15.700

Nasdaq100 Chartanalyse (1D-Chart)

S&P 500 RückblickEbenso wie der Dow und der Nasdaq100 konnte der S&P500 gestern weitere Zugewinne verbuchen, ohne dabei noch einmal an Fahrt zuzulegen.

S&P 500 AusblickDer Index notierte heute Mittag zeitweise über 20 Punkte im Minus im Vergleich zum Schlusskurs von gestern Abend. Es ist daher zunächst von einer schwächeren Eröffnung zum Handelsstart auszugehen, so ganz kampflos dürften die Bullen aber nicht davonrennen, insofern ist im Handelsverlauf im Minimum mit einem erneuten Anlauf an 4.700 zu rechnen.

S&P 500 TendenzAufwärts

S&P Widerstand4.701+4.743

S&P Unterstützung4.675+4.650

S&P500 Chartanalyse Tageschart

