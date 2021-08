US-Ausblick - Zunächst erneut leichte Abschläge erwartet

Dow Jones Tendenz

Aufwärts

Dow Jones Rückblick

Der Dow Jones gab zum Wochenstart zunächst nach, fing sich dann aber oberhalb der zentralen Unterstützung bei 15.145 Punkten und drehte wieder gen Norden.

Dow Jones Ausblick

Die gestrige Einschätzung steht unverändert: Oberhalb von 35.143 Punkten bleibt aus charttechnischer Sicht vorerst alles in Butter für die Käuferseite - der Weg des geringsten Widerstands ist vorerst unverändert weiter nordwärts, wenngleich das weitere Potenzial auf der Oberseite eher begrenzt erscheint in Anbetracht der überkauften Lage. Erste klare Verkaufssignale entstehen hier erst bei einem Tagesschluss unterhalb von 35.100 Punkten. Bis dahin muss von einer Fortsetzung der Sommer-Rally ausgegangen werden.

Dow Jones Index Chartanalyse Tageschart

Dow Jones Widerstand

35.528 + 35.600 + 35.700 + 35.780

Dow Jones Unterstützung

35.145 + 35.091 + 35.041

Nasdaq Rückblick

Der Nasdaq-100® Index eröffnete gestern schwächer und fiel zunächst recht deutlich unter die 15.000 Punkte-Marke zurück. Im Anschluß wurde der Dip allerdings wie so oft in den vergangenen Monaten gekauft und der Index ging am Tageshoch aus dem Handel - deutlich oberhalb der Tagestief und fast noch im Plus im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag.

Nasdaq Ausblick

Die untere Begrenzung der Konsolidierung im Tageschart korrespondierte in etwa mit dem gestrigen Tagestief. Oberhalb dieses Kursniveaus bleiben vorerst weiter ganz klar die Bullen am Ruder Richtung 15.250 Punkte. Ein Unterschreiten des gestrigen Tagestiefs um 14.940/50 Punkte per Tagesschluss würde allerdings ein sehr valides Verkaufssignal generieren. In dem Falle wäre im Minimum ein Re-Test des EMA50 im Tageschart einzukalkulieren.

Nasdaq Tendenz

Aufwärts

Nasdaq100 Chartanalyse (1D-Chart)

Nasdaq Widerstand

15.184 + 15.350 + 15.470

Nasdaq Unterstützung

14.942 + 14.882 + 14.787

S&P 500 RückblickAuch im S&P500 wurde der schwache Wochenauftakt schnell wieder korrigiert - der Index ging - erneut - auf einem neuen Allzeithoch aus dem Handel.

S&P 500 AusblickFrüher oder später wird hier eine ordentliche Korrektur einsetzen, bislang heißt es aber weiterhin: Buy the dip im S&P500. Mittelfristige Verkaufssignale entstehen bei einem Tagesschluss südlich des EMA200 - bis dahin ist die Mega-Hausse weiter intakt.

S&P 500 TendenzAufwärts

S&P500 Chartanalyse Tageschart

S&P Widerstand

4.487 + 4.500

S&P Unterstützung4.430 + 4.418 + 4.394 + 4.373

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)