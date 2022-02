US-Außenminister Blinken nimmt an Münchner Sicherheitskonferenz teil

WASHINGTON (dpa-AFX) - Wegen des Ukraine-Konflikts nimmt US-Außenminister Antony Blinken an der Münchner Sicherheitskonferenz teil. Am Rande der Tagung werde er sich mit Verbündeten und Partnern abstimmen, um Russland weiterhin gemeinsam zur Deeskalation und der Suche nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts aufzufordern, wie das Außenministerium am Mittwoch mitteilte. Auch die Bereitschaft, geschlossen und stark zu handeln, falls Russland in die Ukraine einmarschieren sollte, werde betont werden, hieß es. Zudem wolle Blinken bilaterale Gespräche führen, um die transatlantische Zusammenarbeit weiter zu stärken.

Blinkens Reise soll demnach von Donnerstag bis Sonntag dauern. Zu genauen Terminen machte das Ministerium zunächst keine Angaben. An dem Treffen in München nimmt auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris teil, deren Reise bereits zuvor angekündigt worden war.

Am Samstag wollen sich die Außenminister der führenden demokratischen Wirtschaftsmächte am Rande Konferenz zu Beratungen über die Ukraine-Krise treffen, wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin bestätigte. Deutschland hat derzeit den Vorsitz in der G7-Gruppe, der außerdem die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan angehören.

Die Sicherheitskonferenz findet von Freitag bis Sonntag in München statt. Zu den Teilnehmern werden auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zählen./jbz/DP/he