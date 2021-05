US-Außenminister Blinken plant Reise in den Nahen Osten nach Waffenstillstand

Gaza/Jerusalem (Reuters) - Der amerikanische Außenminister Antony Blinken will in den kommenden Tagen in den Nahen Osten reisen.

Das hat er dem israelischen Außenminister Gabi Ashkenazi in einem Telefonat am Donnerstag (Ortszeit) mitgeteilt. Wie das US-Außenministerium bestätigte, will sich Blinken dort unter anderem mit seinem israelischen sowie dem palästinensischen Amtskollegen treffen. Wenige Stunden zuvor hatte US-Präsident Joe Biden den Waffenstillstand im Gaza begrüßt und angekündigt, dass die USA "humanitäre Hilfe und internationale Unterstützung für die Menschen im Gaza" leisten wolle.

Mittlerweile hat es international viele Reaktionen auf die Waffebruhe gegeben. Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi dankte dem US-Präsidenten für seine Rolle bei der Durchsetzung der ägyptischen Initiative für eine Feuerpause auf Twitter. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen (UN), Antonio Guterres, erklärte: "Ich betone, dass die israelischen und palästinensischen Führer eine Verantwortung haben, die über die Wiederherstellung der Ruhe hinausgeht. Nämlich einen ernsthaften Dialog zu beginnen, um die Ursachen des Konflikts anzugehen." Auch der britische Außenminister Dominic Raab begrüßte die Einhaltung der Waffenruhe. "Alle Seiten müssen daran arbeiten, den Waffenstillstand zu erhalten", twitterte Raab.

Der palästinensische Ministerpräsident Mohammad Ibrahim Shtayyeh äußerte sich in palästinensischen Medien und sagte er begrüße "den Erfolg der internationalen Bemühungen, die von Ägypten angeführt werden, um die israelische Aggression gegen unser Volk im Gazastreifen zu beenden". Im Nahost-Konflikt hatte am frühen Freitagmorgen der zwischen Israel und militanten Palästinensern vereinbarte Waffenstillstand wie geplant begonnen. Die Feuerpause war unter anderem auf Grundlage ägyptischer Vermittlung bestätigt worden. Kairo kündigte außerdem an, zwei Delegationen zur Überwachung der Waffenruhe zu entsenden.

Bei den am 10. Mai ausgebrochenen Kämpfen waren insgesamt fast 250 Menschen ums Leben gekommen, davon zwölf auf israelischer Seite. Die schwersten Gefechte zwischen Israel und radikalen Palästinensern seit Jahren gingen aus Auseinandersetzungen an der Al-Aksa-Moschee in Ost-Jerusalem hervor. Am Montag vergangener Woche reagierte die Hamas darauf mit Raketenangriffen. Verschärft wurden die Spannungen durch Pläne, Häuser palästinensischer Familien in Ost-Jerusalem zu räumen. Das Land wird von jüdischen Siedlern beansprucht.