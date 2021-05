US-Außenminister - Intensive Krisendiplomatie um Ende der Kämpfe

Kopenhagen (Reuters) - Die USA versuchen nach Angaben ihres Außenministers Antony Blinken hinter den Kulissen Israel und die palästinensische Hamas zu einem Ende der Kämpfe zu bewegen.

Die USA setzten ihre intensiven diplomatischen Bemühungen fort, sagte Blinken am Montag während eines Besuchs seines dänischen Kollegen in Kopenhagen. Blinken rief die radikalislamische Hamas und andere Gruppen im Gaza-Streifen dazu auf, die Raketenangriffe auf Israel zu stoppen. An die Adresse der Regierung in Jerusalem gerichtet sagte er, Israel habe die besondere Verantwortung, alles zu tun, um zivile Opfer zu vermeiden.

Die israelische Luftwaffe flog am Montag erneut Dutzende Angriffe auf den Gazastreifen, von wo aus die radikal-islamische Hamas wieder zahlreiche Raketen auf israelische Städte abfeuerte.