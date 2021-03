US-Außenminister kritisiert Nord Stream 2-Pipeline

Berlin/Brüssel (Reuters) - US-Außenminister Anthony Blinken hat das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 erneut kritisiert und mögliche Sanktionen erwähnt. Das Projekt, das mehr russisches Gas nach Westeuropa bringen soll, gefährde die Position der Ukraine und sei gegen Europas Energieinteressen, sagte Blinken am Mittwoch in Brüssel. Dagegen sagte der außenpolitische Sprecher der CDU, Jürgen Hardt, zu Reuters, dass die Pipeline zuende gebaut werden sollte.

Blinken hatte am Dienstag erstmals Bundesaußenminister Heiko Maas persönlich getroffen und schon dabei den Widerstand der US-Regierung gegen Nord Stream 2 bekräftigt. Eine Sprecherin des US-Außenministeriums hatte danach bekannt gegeben, dass Blinken "vergeblich" seine Kritik geäußert habe. In der Bundesregierung hieß es, an der Positions Berlins habe sich nichts geändert. Man lehne exterritoriale Sanktionen der USA ab und halte an der Pipeline fest, die zu mehr als 90 Prozent bereits gebaut ist.

"Die fast fertige Nord Stream 2 zu stoppen, würde wahrscheinlich Milliardenforderungen der beteiligten Unternehmen nach sich ziehen, auch russischer", sagte Hardt. Für ihn sei fraglich, ob diese zweite Leitung angesichts der Klimapolitik überhaupt jemals rentabel sein werde. "Wir sollten Nord Stream 2 laufen lassen einschließlich des wirtschaftlichen Risikos für die Investoren", schlug er vor. Um transatlantische Spannungen abzubauen, sollte die Europäer mit den USA zudem einen "strategischen Dialog über Energiesicherheit" führen, "der natürlich die Gefahr der Abhängigkeit von einzelnen Ländern mit umfasst". Sanktionsdrohungen gegen Partner seien nicht hilfreich, sagte er auch mit Blick auf entsprechende Drohungen des US-Kongresses.

Die Oppositionsparteien FDP und Grünen fordern dagegen einen Baustopp. "Das Projekt war zwar von Beginn an problematisch, spätestens jedoch nach der Causa Nawalny hätte ein sofortiger Baustopp durch ein Moratorium veranlasst werden müssen. Dies muss nun umgehend nachgeholt werden", sagte der FDP-Außenpolitiker Bijan Djir-Sarai zu Reuters. "Ich erwarte von Bundesaußenminister Maas, dass er die Forderungen seines Amtskollegen Blinken ernst nimmt und endlich die nötigen Konsequenzen daraus gezogen werden."

"Es ist sehr bedauerlich, dass die Bundesregierung sich von der uns freundlich gesinnten amerikanischen Regierung erklären lassen muss, was offensichtlich ist: Nord Stream 2 als fossiler europäischer Spaltpilz schadet Deutschland und dem Klimaschutz", kritisierte auch der Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour gegenüber Reuters. "Nur ist Heiko Maas, gefesselt von Schröder, Schwesig und Scholz, nicht besonders handlungsfähig", fügte er in Anspielung auf die Position der SPD hinzu. "Der Knoten muss also im Kanzleramt durchgeschlagen werden. Nord Stream 2 darf nicht in Betrieb gehen", forderte der Grünen-Politiker.