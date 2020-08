US-Außenminister Pompeo setzt Mitteleuropa-Reise in Österreich fort

WIEN (dpa-AFX) - US-Außenminister Mike Pompeo setzt seine Mitteleuropa-Reise am Freitag in Österreich fort. In Wien soll es bei Gesprächen mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg um die "strategische Partnerschaft" zwischen beiden Ländern gehen. Das insgesamt als freundschaftlich geltende Verhältnis beider Seiten wird allerdings durch kontroverse Ansichten bei der Ostsee-Gas-Pipeline Nord Stream 2 und beim Mobilfunkausbau mit 5G überschattet.

Österreich ist über den teilstaatlichen Energiekonzern OMV einer der Investoren der Pipeline. Außerdem hat sich das Land bisher geweigert, den chinesischen Konzern Huawei vom 5G-Netzausbau auszuschließen, wie es die USA fordern.

Neben den Treffen mit der Staats- und Regierungsspitze ist auch ein Gespräch Pompeos mit dem Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, geplant. Die IAEA spielt eine zentrale Rolle bei der Überwachung des Rüstungskontrollabkommens, mit dem der Iran am Bau einer Atombombe gehindert werden soll. Die USA sind aus dem Abkommen ausgestiegen.

Auf dem dichten Programm des US-Außenministers steht laut Medienberichten auch ein Treffen mit seinem griechischen Amtskollegen Nikos Dendias. Dabei geht es um die aktuellen Spannungen zwischen den beiden Nato-Ländern Griechenland und Türkei wegen der Erdgasvorkomen im östlichen Mittelmeer.

Auf seiner Mitteleuropa-Reise hat Pompeo bisher Tschechien und Slowenien besucht. Am Samstag wird er in Polen erwartet. Nach Deutschland kommt der US-Diplomat nicht./mrd/DP/he