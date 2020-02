US-Außenminister Pompeo spricht mit Iraks designiertem Regierungschef

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Außenminister Mike Pompeo hat dem designierten irakischen Ministerpräsidenten Mohammed Taufik Allaw in einem Telefonat die Unterstützung der USA zugesagt. Gleichzeitig habe Pompeo ihn an die "Verpflichtung" des Iraks erinnert, Diplomaten, Streitkräfte und Einrichtungen der USA und ihrer Verbündeten zu schützen, erklärte die Sprecherin des Außenministeriums, Morgan Ortagus, am Sonntag (Ortszeit) in einer Mitteilung.

In dem Telefonat sei es auch um die Proteste im Irak gegangen und um die "Dringlichkeit, mit der die nächste irakische Regierung das Töten von Demonstranten beenden, Gerechtigkeit für die, die getötet und verletzt wurden, suchen und ihre legitimen Beschwerden adressieren muss", erklärte Ortagus. Seit Anfang Oktober gibt es immer wieder Proteste gegen die politische Führung und die weit verbreitete Korruption. Hunderte Menschen kamen dabei ums Leben, Tausende wurden verletzt.

Allawi hat den Posten des Ministerpräsidenten seit Anfang Februar inne, nachdem der vorherige Regierungschef Adel Abdel Mahdi unter dem Druck wochenlanger Proteste seinen Rücktritt eingereicht hatte. Er hat bis Anfang März Zeit, eine neue Regierung zu bilden.