US-Außenminister trifft bei Krisen-Diplomatie wegen Ukraine auch Lawrow

Washington (Reuters) - US-Außenminister Antony Blinken wird bei seiner Europa-Reise wegen der Ukraine-Krise auch seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow treffen.

Bei dem am Freitag in Genf geplanten Gespräch werde Blinken darauf dringen, dass die russische Regierung umgehend Schritte zu Entspannung der Lage an der russisch-ukrainischen Grenze unternimmt, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter der US-Regierung am Dienstag. Vor Journalisten sagte er weiter, Russland habe bislang trotz aller diplomatischen Bemühungen um eine Entspannung das Gegenteil einer Deeskalation verfolgt. Russland könne jederzeit an jedem Ort gegen die Ukraine losschlagen, möglicherweise zwischen Januar und Februar.

Am Donnerstag wird Blinken in Berlin Kanzler Olaf Scholz und Außenministerin Annalena Baerbock treffen. Am Mittwoch will er in Kiew mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sprechen. Außerdem soll es zu einem Treffen mit den Amtskollegen aus Frankreich und Großbritannien kommen. Am Dienstag hatten Scholz und Baerbock Russland erneut eindringlich vor einem Angriff auf die Ukraine gewarnt.