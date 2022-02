US-Außenministerium erneuert Reisewarnungen für Russland und Belarus

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat wegen des Kriegs in der Ukraine ihre Reisewarnungen für Russland und Belarus erneuert. In Russland könnten US-Bürgern Schikanen der Sicherheitskräfte drohen, zudem könne die Botschaft dort Amerikaner in Not nur noch begrenzt unterstützen, erklärte das Außenministerium am Montag.

US-Bürger sollten deshalb erwägen, Russland "sofort" zu verlassen, solange es noch Linienflüge gebe, hieß es weiter. Gleiches gelte für amerikanische Staatsbürger in Belarus. Das Außenministerium hatte bereits zuvor vor Reisen in die beiden Länder gewarnt, vor allem wegen der örtlichen Ausbreitung der Corona-Pandemie.

Bei den Reisehinweisen des US-Außenministeriums gibt es vier Stufen. Die vierte Stufe "Reisen Sie nicht" (Englisch: "Do not travel") entspricht in etwa einer deutschen Reisewarnung. Wegen der Corona-Pandemie warnt das Ministerium auf Grundlage von Empfehlungen des US-Gesundheitsbehörde CDC vor Reisen in sehr viele Länder./jbz/DP/stw