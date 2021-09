US-Behörde gibt grünes Licht für Booster-Impfung von Älteren und Risikogruppen

Washington/Frankfurt (Reuters) - In den USA ist der Weg für Auffrischungsimpfungen mit dem Impfstoff von BioNTechund Pfizer frei.

Diese dürfen Personen ab 65 Jahren erhalten sowie bestimmte Hochrisikogruppen im Alter von 18 bis 64 Jahren, wie die USA-Arzneimittelbehörde FDA am Mittwoch entschied. "Neben unseren Bemühungen, den weltweiten Zugang zu Impfstoffen und die Akzeptanz bei Ungeimpften zu verbessern, glauben wir, dass Auffrischungsimpfungen eine wichtige Rolle in der weiteren Bekämpfung dieser Krankheit spielen", erklärte Pfizer-Chef Albert Bourla. "Die heutige Entscheidung der FDA ist ein essenzieller Schritt dabei zu helfen, diejenigen unter uns weiterhin zu schützen, die für Covid-19 am anfälligsten sind."

Die Auffrischungsimpfung soll mindestens sechs Monate nach Beendigung der ersten Impfserie verabreicht werden und hat die gleiche Zusammensetzung und Dosierung. Es handelt sich um die erste Notfallzulassung für eine Auffrischungsimpfung in den USA. Auch der Impfstoff-Hersteller Moderna hat bei den Zulassungsbehörden die Genehmigung einer dritten Dosis als Booster beantragt. Der Mainzer Hersteller Biontech und sein US-Partner Pfizer erklärten, sie gingen nicht davon aus, dass die Einführung der Auffrischungsimpfungen in den USA einen Einfluss auf bestehende Liefervereinbarungen mit anderen Regierungen weltweit und internationalen Gesundheitsorganisationen haben wird.

Auffrischungsimpfungen gegen Covid-19 sind umstritten, da weltweit Milliarden Menschen nach wie vor noch überhaupt keine Impfung erhalten haben. Pfizer hatte bei der FDA Booster-Impfungen für alle ab 16 Jahren beantragt und Daten vorgelegt, die eine im Laufe der Zeit nachlassende Immunität zeigten. Ein Beratergremium der Behörde stimmte jedoch dagegen, dass Booster von allen benötigt werden, sieht diese aber als hilfreich für ältere Menschen und Personen mit hohem Risiko an. Zu letzteren gehören etwa Beschäftigte im Gesundheitswesen, Lehrer und Erzieher, Beschäftigte im Lebensmittelhandel sowie Menschen in Obdachlosenunterkünften und Gefängnissen, die nun Auffrischungsimpfungen erhalten können.

Einige Länder, darunter Israel und Großbritannien, haben bereits mit Auffrischungsimpfungen begonnen. In den USA wurden im vergangenen Monat zusätzliche Impfungen für Menschen mit geschwächtem Immunsystem genehmigt und mehr als zwei Millionen Menschen haben nach Daten der US-Behörde CDC bereits eine dritte Impfung erhalten.