US-Bezahldienst Square will Ratenzahlungs-Anbieter Afterpay schlucken

SAN FRANCISCO/MELBOURNE (dpa-AFX) - Der US-Bezahldienst Square will den australischen Ratenzahlungs-Anbieter Afterpay übernehmen. Der Deal mit einem Wert von gut 29 Milliarden US-Dollar (24,4 Mrd Euro) solle im ersten Quartal des kommenden Jahres abgeschlossen sein, teilten beide Unternehmen am Montag in San Francisco und Melbourne mit. Square will den Kaufpreis vollständig in eigenen Aktien bezahlen, könnte aber ein Prozent des Gesamtwertes auch in bar abgelten.

Afterpay-Aktionäre sollen dem Vernehmen nach für jede ihre Aktie 0,375 Square-Anteile erhalten. Basierend auf dem Square-Schlusskurs vom 30. Juli in Höhe von 247,26 US-Dollar entspricht dies nach der Übernahme einem Preis von gut 126,21 australische Dollar je Afterpay-Aktie, was nach Angaben beider Firmen einem Aufschlag von gut 30 Prozent entspricht.

Square verspricht sich von der Übernahme neue Wege, um vor allem jüngere Kunden weg von der traditionellen Kreditkarte und hin zu Ratenzahlungen zu bringen. "Buy now, pay later" (Kauf jetzt, zahl später) soll in die Cash-App von Square integriert werden. Mit der Anwendung können Nutzer bisher Geld empfangen und senden, ihre Finanzen im Blick halten sowie in Aktien oder Bitcoins investieren. Im Februar hatte das Unternehmen für 170 Millionen Dollar rund 3318 Bitcoins gekauft./ngu/stw/eas