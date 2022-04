US-Botschafterin Gutmann lobt deutsche Energie-Strategie

BERLIN (dpa-AFX) - Die neue US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, hat Verständnis für das deutsche Nein zu einem kompletten Energie-Embargo gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs signalisiert. "Ich finde, Deutschland tut alles, was es kann, ohne sich dabei selbst mehr zu schaden als Herrn Putin", sagte die Botschafterin am Dienstag in einer Diskussionsrunde in der Freien Universität Berlin. Ausdrücklich lobte sie die Bemühungen, weniger abhängig von russischen Energielieferungen zu werden. Das geschehe "schneller als irgendjemand für möglich gehalten hat". Gleichzeitig sorge die Bundesregierung dafür, dass die Bürger nicht frieren müssten.

Die USA haben jahrelang die deutsche Energiepolitik kritisiert und vor einer zu großen Abhängigkeit von Russland gewarnt. Die Bundesregierung hatte solche Bedenken lange zurückgewiesen und die umstrittene Pipeline Nord Stream 2 erst kurz vor Beginn des Ukraine-Kriegs gestoppt. Ein komplettes Energie-Embargo gegen Russland lehnt die Bundesregierung mit der Begründung ab, dass dies der deutschen Wirtschaft zu sehr schaden würde.

Die frühere Politikprofessorin Gutmann ist seit knapp zwei Monaten Botschafterin in Berlin. Die Top-Position in der US-Vertretung war mehr als 20 Monate wegen einer Blockade der oppositionellen Republikaner im US-Senat unbesetzt. Die 72-Jährige mit deutschen Wurzeln war viele Jahre Präsidentin der renommierten Pennsylvania University. Erfahrung als Diplomatin hatte sie nicht./mfi/DP/eas