US-COVID-Gipfel erreicht. Drosselt jetzt die Notenbank?

Replaced by the video

In den USA gibt es erste Signale, dass die Zahl der COVID-Neuinfektionen den Gipfel erreicht hat. Dementsprechend sinkt die Sorge vor einer Abkühlung der Wirtschaft und die Aktien der Re-opening-Sektoren ziehen erneut an. Wie dem auch sei steigt damit aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank noch im vierten Quartal die monatlichen Anleihekäufe drosseln wird.

0:00 - Intro

0:48 - NASDAQ über 15k!

2:20 - Hoffnung: CoVID auf dem Gipfel

4:30 - Sollen Notenbanken drosseln?

6:45 - Meme-Aktien und Ergebnisse von gestern

8:30 - Warby Parker und Toll Brothers

10:00 - Chinesische “Aktien” - Erster Haken

11:05 - Zweiter Haken beim Kauf

13:04 - Xiaomi im Plus

14:42 - Wichtige Ergebnisse heute Abend

15:10 - US Politik und Infrastrukturpaket

17:00 - Up- und Downgrades