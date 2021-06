US-Dienstleister wachsen in Rekordtempo

Washington (Reuters) - Die US-Dienstleister haben ihr ohnehin schon starkes Wachstum auf Rekordtempo erhöht.

Der Einkaufsmanager-Index stieg im Mai auf 64,0 Punkte von 62,7 Zählern im Vormonat, wie aus der am Donnerstag veröffentlichten Firmen-Umfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem leichten Plus auf 63,0 Punkte gerechnet. Das Barometer liegt weiter deutlich über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Allerdings spürten die Unternehmen deutlich längere Lieferzeit und höhere Einkaufspreise.