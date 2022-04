US-Eigenheimabsatz sinkt - Preise auf Rekordhoch

Washington (Reuters) - Die Verkäufe von Eigenheimen in den USA sind im März angesichts rekordhoher Preise zurückgegangen.

Der Absatz bestehender Häuser sank um 2,7 Prozent zum Vormonat auf eine Jahresrate von 5,77 Millionen, wie der Maklerverband National Association of Realtors am Mittwoch mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf 5,80 Millionen Einheiten gerechnet. Die Verkäufe kehren damit auf das Niveau vor der Corona-Pandemie zurück.

Für viele Amerikaner ist der Kauf eines Eigenheims unerschwinglich geworden. Der durchschnittliche Preis für ein bestehendes Haus stieg im März um 15 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf das Rekordhoch von 375.300 Dollar. Baudarlehen sind mittlerweile so teuer wie seit zwölf Jahren nicht mehr, was künftige Käufe erschweren dürfte: Der durchschnittliche Zinssatz für eine 30-jährige Hypothek mit einem festen Zins stieg in der Woche zum 15. April auf 5,20 Prozent, wie aus den Daten des Branchenverbandes Mortgage Bankers Association (MBA) hervorgeht. Damit stieg er für das beliebteste US-Wohnungsbaudarlehen binnen eines Jahres um zwei Prozentpunkte. Dies gilt als ein Zeichen dafür, dass die US-Notenbank Fed ihrem Ziel näher kommt, den heiß gelaufenen Immobilienmarkt abzukühlen.

Seit Jahresbeginn seien die Finanzierungskosten für Häuslebauer damit so stark gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Hauptgrund dafür ist das Vorgehen der Fed, die im März wegen der sehr hohen Inflation erstmals seit Jahren ihren Leitzins angehoben hat. Zudem wird erwartet, dass sie im Mai mit dem Abbau ihres Portfolios an US-Wertpapieren im Wert von 8,5 Billionen Dollar beginnen wird. Deren Käufe haben die Kreditkosten für Verbraucher - insbesondere die für Hypotheken - während der Corona-Pandemie niedrig gehalten.

Die Erwartung einer strafferen Geldpolitik der Fed führte zu einem sprunghaften Anstieg der Renditen von Staatsanleihen. Die der 10-jährigen Anleihe, die als richtungsweisende Benchmark für Hypothekenzinsen gilt, kletterte auf den höchsten Stand seit 2018. Der jüngste Anstieg der Finanzierungskosten für Eigenheime führte in der vergangenen Woche bereits dazu, dass weniger Amerikaner einen Antrag auf ein Baukredit stellten, so die MBA.