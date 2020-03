US-Einzelhandel macht im Februar weniger Umsatz - "Corona hat noch keine Rolle gespielt"

Washington (Reuters) - Die Umsätze der US-Einzelhändler sind im Februar überraschend geschrumpft.

Die Einnahmen gingen um 0,5 Prozent zurück, wie das Handelsministerium in Washington am Dienstag mitteilte. Auch wenn Ende des vorigen Monats in den USA die Ausbreitung des Coronavirus begonnen hatte, war von Experten ein Anstieg um 0,2 Prozent erwartet worden. Im Januar hatte es nach aufwärts revidierten Zahlen ein Plus von 0,6 Prozent gegeben.

"Im Februar hat die Coronakrise bei den US-amerikanischen Einzelhändlern noch keine Rolle gespielt. Trotzdem kam es zu unerwarteten Rückgängen, die aber vor dem Hintergrund der deutlichen Aufwärtsrevisionen zu relativieren sind", erklärte Ökonom Ulrich Wortberg von der Helaba. Gleichwohl sei in den kommenden Monaten mit einem spürbaren Umsatzminus zu rechnen: "Insofern bleiben die Konjunktursorgen groß und die Geldpolitik operiert unvermindert im Krisenmodus", so der Volkswirt.

Die US-Zentralbank Fed hatte den Leitzins am Sonntag außer der Reihe auf fast null gesetzt. Zur Stützung der Wirtschaft wird die Fed in den kommenden Wochen zudem mindestens 700 Milliarden Dollar in die Hand nehmen. Weiter strebt die US-Regierung laut Pressebericht ein großes Konjunkturpaket an. Insgesamt sollten dafür 850 Milliarden Dollar bereitgestellt werden, wie die "Washington Post" berichtet.