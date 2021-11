US-Erzeugerpreise erneut mit Rekordanstieg von 8,6 Prozent

Washington (Reuters) - Die US-Produzenten haben ihre Preise im Oktober erneut kräftig angehoben.

Die Erzeugerpreise stiegen wie schon im September um 8,6 Prozent zum Vorjahresmonat, wie das Arbeitsministerium am Dienstag mitteilte. Einen kräftigeren Zuwachs hat es seit Beginn dieser Statistik im Jahr 2010 noch nicht gegeben. Vor allem Energiepreise, Engpässe bei Lieferketten und Corona-bedingte Nachholeffekte sorgen derzeit für anhaltenden Preisdruck.

Die Produzentenpreise gelten als Frühindikator für die Entwicklung der Inflation. In der Statistik werden die Preise ab Fabrik geführt - also in der Regel bevor die Produkte weiterverarbeitet werden oder in den Handel kommen. Sie können damit einen frühen Hinweis auf die Entwicklung der Verbraucherpreise geben. Diese waren zuletzt um mehr als fünf Prozent gestiegen.