US-Essenslieferdienst Doordash verdoppelt Bewertung bei Börsengang

Miami/New York (Reuters) - Der US-Essenslieferdienst DoorDash stemmt den bisher größten Börsengang in den USA in diesem Jahr.

Die Aktien seien zu 102 Dollar verkauft worden und damit oberhalb der anvisierten Preisspanne, teilte das Unternehmen in der Nacht zu Mittwoch mit. Insgesamt sammelt Doordash knapp 3,4 Milliarden Dollar ein. Damit wird der in der Essenslieferdienst, der in der Corona-Krise enormes Wachstum verzeichnete, mit rund 38 Milliarden Dollar bewertet - mehr als das Doppelte als bei der jüngsten Finanzierungsrunde im Juni. Der japanische Technologieinvestor Softbank wie auch Sequoia sind an Doordash beteiligt. Der Handel an der Wall Street unter dem Kürzel "DASH" soll am Mittwoch starten. Bereits einen Tag später soll die Reiseplattform Airbnb aufs Parkett kommen, weswegen Doordash nur kurz den Titel des wertvollsten US-Debüts des Jahres 2020 tragen dürfte.

Wie Delivery Hero und Just Eat Takeaway sowie die heimischen Rivalen Uber Eats und Grubhub profitiert auch Doordash von der steigenden Nachfrage nach Essenslieferungen in der Corona-Pandemie. In den ersten neun Monaten hat sich der Umsatz des Börsenneulings auf 1,92 Milliarden Dollar mehr als verdreifacht.