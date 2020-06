US-Finanzminister kündigt weitere Hilfen über eine Billion Dollar an

Washington (Reuters) - US-Finanzminister Steven Mnuchin hat einen weiteren Shutdown der US-Wirtschaft ausgeschlossen und zugleich weitere umfangreiche Hilfspakete angekündigt.

Man könne sich einen weiteren Stillstand der US-Wirtschaft nicht leisten, sagte Mnuchin am Donnerstag dem Sender CNBC. Dies würde mehr Schaden anrichten. Zudem solle im nächsten Monat eine weitere Billion Dollar in die weltgrößte Volkswirtschaft gepumpt werden. Er sei bereit, sich für mehr Geld noch einmal an den Kongress zu wenden, um Jobs und Arbeiter zu schützen.