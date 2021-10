US-FinTech im Raketenmodus

Affirm Holdings - WKN: A2QL1G - ISIN: US00827B1061 - Kurs: 146,700 $ ( Nasdaq

In der Erstvorstellung der Aktie Ende August (AFFIRM HOLDINGS - Das könnte die Trendwende sein) wurde auf die große Bodenbildung hingewiesen und die Aktie als interessante Turnaround-Spekulation betitelt. Das Rallyszenario ging perfekt auf, die Aktie hat das Ziel am Allzeithoch bei 146,90 USD erreicht und jetzt auch überboten. Im Chart ist eine steile Rallybewegung zu sehen, die Käufer haben das Ruder in der Hand. Wie geht es weiter mit der Aktie des Payment-Spezialisten?

Neues Potenzial wird freigesetzt

Die jüngsten Aufwärtsbewegungen unter sehr hohen Umsätzen sprechen eine eindeutige Sprache. Es wurde ein starker Aufwärtstrend etabliert, der im besten Fall in Kürze fortgesetzt wird und die Aktie auf neue Höhen treibt. Die nächsten Ziele liegen bei rund 200 und 250 - 260 USD.

Konsolidierungen im Bereich des Allzeithochs wären unbedenklich, sogar Rücksetzer zum EMA50 (blau) würden das Rallyszenario nicht gefährden. Erst mit Kursen unterhalb von 100 USD trübt sich die kurzfristige Situation leicht ein. Abgaben bis 87 oder sogar 70 - 72 USD könnten dann eingeleitet werden.

Fazit: Eine mittel- bis langfristige Fortsetzung der Aufwärtsbewegung ist aus charttechnischer Sicht das Idealszenario, nachdem die Aktie in den vergangenen Monaten unter sehr hohen Handelsumsätzen nach oben gekauft wurde.

Affirm Holdings

Auch interessant:

DELIVERY HERO - Schlagen die Bären an dieser Hürde erneut zu?

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inklusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt testen!

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)