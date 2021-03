US-Geheimdienst - Putin wollte Wahl 2020 zugunsten Trumps beeinflussen

Washington/Moskau (Reuters) - Der russische Präsident Wladimir Putin war dem US-Geheimdienst zufolge in Versuche eingebunden, den US-Wahlkampf 2020 zugunsten des damaligen Präsidenten Donald Trump zu beeinflussen.

Putin habe entsprechende Bemühungen entweder geleitet oder zumindest davon gewusst, hieß es in einem 15-seitigen Bericht des Nationalen Geheimdienstes, der am Dienstag veröffentlicht wurde. Insidern zufolge wird erwartet, dass die Regierung in Washington wegen der Anschuldigungen möglicherweise schon kommende Woche Sanktionen gegen Moskau verhängen werde. Die russische Botschaft in den USA erklärte via Facebook, die Vorwürfe seien haltlos.

Putin und seine Regierung hätten "irreführende oder unbegründete Behauptungen" gegen Trumps Herausforderer Joe Biden "entweder verbreitet oder zumindest genehmigt", heißt es in dem Bericht. Auch andere hochrangige Beamte von Sicherheits- und Geheimdiensten seien beteiligt gewesen. Diese hätten nicht gehandelt, "ohne zumindest Putins stillschweigende Zustimmung zu erhalten". Eine der Strategien der Regierung in Moskau sei es gewesen, Biden und seiner Familie im Zusammenhang mit der Ukraine Korruption vorzuwerfen.

Dem Bericht zufolge sollen auch andere Seiten versucht haben, die US-Wahl zu beeinflussen. So habe der Iran dies mit der Absicht getan, Trump zu schwächen. Auch Kuba, Venezuela und die islamistische Hisbollah-Miliz aus dem Libanon sollen versucht haben, Einfluss zu nehmen. China habe dies hingegen nicht getan.