US-Geheimdienste - Coronavirus wurde nicht im Labor erschaffen

Washington (Reuters) - Nach Einschätzung der US-Geheimdienste ist das neuartige Corona-Virus nicht in einem Labor erzeugt worden.

Man stimme "dem breiten wissenschaftlichen Konsens zu, dass das Covid-19-Virus weder von Menschen erschaffen noch genetisch modifiziert wurde", erklärte das Büro des Leiters der Nationalen Geheimdienste (ODNI) am Donnerstag. Alle Informationen würden weiterhin rigoros darauf geprüft, ob der Ausbruch des Virus auf den Kontakt mit infizierten Tieren zurückgehe oder auf ein Versehen in einem Labor in Wuhan.

Zuletzt hatten Gerüchte die Runde gemacht, dass das neuartige Virus von chinesischen Wissenschaftlern in einem Labor der Regierung für biologische Waffen entwickelt wurde und sich von dort aus ausbreitete. Die Theorie wird von anti-chinesischen Aktivisten und auch einigen Anhängern von US-Präsident Donald Trump unterstützt. US-Geheimdienste weisen diese Vermutungen jedoch seit Wochen zurück.

Weltweit haben sich mehr als 3,2 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Knapp 230.000 Menschen sind weltweit bislang daran gestorben. Am stärksten betroffen von der Pandemie sind die USA.