US-Gericht stoppt vorläufig strenges Abtreibungsgesetz in Texas

Washington (Reuters) - Ein US-Bundesgericht hat das äußerst strenge Abtreibungsgesetz von Texas vorübergehend ausgesetzt.

Das verschärfte Gesetz habe Frauen das Recht und die Freiheit genommen, über ihren eigenen Körper entscheiden zu können, begründete der Richter sein Urteil am Mittwoch. Das vor kurzem in Kraft getretene Gesetz hatte Schwangerschaftsabbrüche untersagt, sobald ein Herzschlag des Fötus festgestellt werden kann. Das ist im allgemeinen etwa nach sechs Wochen der Fall. Das Urteil ist ein Sieg für die US-Regierung unter Präsident Joe Biden, die Texas wegen des Gesetzes verklagt hatte. Allerdings könnte der Erfolg nur kurz anhalten. Der Bundesstaat will gegen die Gerichtsentscheidung in Berufung gehen.