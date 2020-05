US-Großbanken stocken ihre Positionen bei Wirecard auf

Die Aktie von Wirecard ist zuletzt deutlich gefallen. Für große US-Banken hat sie damit nun offenbar ein attraktives Niveau erreicht. Die Citibank hat ihren Anteil am digitalen Zahlungsdienstleister mit Sitz in Aschheim bei München aufgestockt. Die Amerikaner hielten zuletzt 4,94 Prozent an Wirecard: 0,18 Prozent entfielen auf Aktien, die weiteren 4,76 Prozent waren verschiedene Finanzinstrumente.

Jetzt erhöhte das Institut mit Sitz in New York den Anteil auf 5,02 Prozent. Das direkte Aktienengagement liegt nun bei 0,22 Prozent, die Instrumente kommen auf 4,81 Prozent. Und die ebenfalls in New York ansässige Investmentbank Goldman Sachs hat ihre Beteiligung an Wirecard inklusive Finanzderivaten von zuletzt 14,6 Prozent auf nun 15,9 Prozent ausgeweitet.

