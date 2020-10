US-Industrie drosselt Produktion überraschend

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat ihre Produktion im September heruntergefahren.

Die Firmen - einschließlich Versorger - stellten im September 0,6 Prozent weniger her als im Vormonat, wie die Notenbank am Freitag in Washington mitteilte. Dies war der erste Rückgang nach vier Anstiegen in Folge. Von Reuters befragte Volkswirte hatten mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet.

"Auch die Kapazitätsauslastung ist leicht zurückgegangen. Insgesamt liegt diese bereits auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau", sagte Helaba-Analyst Patrick Boldt. Dementsprechend dürfte es noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, bis das Vorkrisenniveau erreicht sein werde. "Die Konjunkturzuversicht bleibt damit noch gedämpft, zumal die Pandemie momentan verstärkt für Verunsicherung sorgt."